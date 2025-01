Już wszystko jasne ws. starcia Świątek z Navarro. Ogłosili to na 21 godzin przed meczem

11 gemów - tyle "oczek" straciła Iga Świątek na drodze do ćwierćfinału Australian Open. W czterech dotychczas rozegranych spotkaniach raszynianka zafundowała rywalkom trzy sety do zera oraz dwa wygrane stosunkiem 6:1. Polka imponuje póki co formą podczas tegorocznych zmagań w Melbourne, chociaż prawdziwy sprawdzian dopiero przed nadejdzie. Być może spotkanie z Emmą Navarro okaże się najpoważniejszym do tej pory testem dla wiceliderki rankingu WTA podczas aktualnego pobytu w stolicy stanu Wiktoria.

