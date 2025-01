Dramatyczne wyznanie polskiego siatkarza, groziła mu amputacja. "Myślałem, że to koniec"

Łukasz Żygadło ma za sobą bogatą karierę klubową - reprezentował barwy takich drużyn jak Skra Bełchatów, Panathinaikos Ateny, Halkbank Ankara, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle czy Itas Trentino. Otrzymywał również powołania do reprezentacji Polski, z którą w 2006 roku wywalczył wicemistrzostwo świata , a pięć lat później brąz mistrzostw Europy.

Dwa lata temu Żygadło wrócił z Kataru, gdzie występował w jednym z klubów, do Polski, ale już nie w roli siatkarza, a dyrektora sportowego Steam Hemarpol Norwida Częstochowa. I gdy wydawało się, że już nigdy nie zobaczymy go w roli czynnego zawodnika, po tym, jak kontuzji doznał Quinn Isaacson, został awaryjnie włączony do kadry. Siatkarz, który w sierpniu skończy 46 lat, został najstarszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek zagrał w PlusLidze.