Saga transferowa z Arkadiuszem Milikiem w roli głównej będzie prawdopodobnie nadal trwała. Tym razem chodzi o spór prawny pomiędzy reprezentantem Polski a Napoli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Arkadiusz Milik: Naszą siłą jest drużyna. Wideo INTERIA.TV Serie A Serie A. Arkadiusz Milik trafi do Romy, a Edin Dżeko zostanie graczem Juve

Jak podaje "Sky Sport Italia" Arkadiusz Milik przeszedł już dodatkowe badania kolan i nie wykazały one nic niepokojącego. Na tę informację czekali włodarze AS Roma i po jej otrzymaniu potwierdzili gotowość finalizacji transferu.



Ten jednak ponownie utknął w martwym punkcie, bowiem reprezentant Polski nie może porozumieć się z Napoli. Sprawy mają charakter prawny i tyczą się praw wizerunkowych zawodnika, wypłaty za dwa miesiące nowego kontraktu oraz grzywny za bunt piłkarzy "Azzurrich".



Milik reklamował bowiem swoją restaurację w Polsce, a sprawy kontraktowe tyczą się nowej umowy (sezon 2020/2021), którą napastnik musiał podpisać z Napoli przed przejściem do Romy. Transfer zakłada bowiem wypożyczenie z obowiązkiem wykupu.



Dopóki reprezentant Polski nie przejdzie do Romy to także zablokowany jest transfer Edina Dżeko do Juventusu. W związku z napiętą sytuacją, rozmowy są prowadzone również w weekend.



Napastnik nie został powołany na najbliższy mecz i również nie przydzielono mu numeru. Odejście z Napoli jest więc pewne, jednak ponownie może się opóźnić.



Zobacz więcej doniesień o Serie A



PA