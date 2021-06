Serie A. Tomori zostaje na stałe w Milanie

Milan w czwartek poinformował o wykorzystaniu klauzuli pierwokupu, jaka znalazła się w umowie wypożyczenia. Kluby nie zdradziły szczegółów finansowych, ale brytyjskie media przekazały, że kwota odstępnego wynosiła ok. 25 mln funtów, czyli 35 mln dolarów.

Zdjęcie Komentujemy radiowo każdy mecz EURO! / interia / materiały promocyjne

23-letni środkowy obrońca zimą trafił do Milanu i zagrał w jego barwach 22 razy, przyczyniając się do wicemistrzostwa Italii i awansu do Ligi Mistrzów.

Wychowanek akademii Chelsea 27-krotnie zagrał w pierwszej drużynie tego klubu. W listopadzie 2019 zdążył zadebiutować w angielskiej drużynie narodowej, ale nie znalazł się w kadrze na trwające mistrzostwa Europy.

Reklama