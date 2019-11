Serie A. Inter zainteresowany Olivierem Giroud

Antonio Conte zamierza w zimowym okienku transferowym ściągnąć do Interu Oliviera Giroud. Włoski szkoleniowiec pracował z reprezentantem Francji w Chelsea i ponownie chciałby prowadzić go w swoim zespole.

Trener drużyny z Mediolanu pilnie rozgląda się za nowym napastnikiem, odkąd Alexis Sanchez nabawił się poważnej kontuzji. Conte narzekał niedawno na wąską kadrę i wzmocnienia w kontekście urazu Chilijczyka wydają się być konieczne.

Według doniesień "La Gazzetta dello Sport" włoski trener jest zdecydowany na pozyskanie napastnika, jednak na drodze do finalizacji transferu znajdują się dwie przeszkody.

Francuz zarabia obecnie w Chelsea około 8 milionów euro rocznie i jest to kwota, której na pewno nie zaoferują mu włodarze włoskiego klubu. Problemem może być również długość kontraktu. Giroud oczekuje umowy do 2022 roku, co również miałoby zostać poddane pod negocjacje.



Francuski napastnik jest zainteresowany zmianą składu również z powodu zbliżającego się Euro 2020 i potrzebą większej ilości występów.

W tym sezonie Giroud zagrał tylko w sześciu spotkaniach, zdobywając w nich jednego gola.



PA