Marta Kubacka ujawniła to o swoim mężu. Takim ojcem jest Dawid Kubacki

Dawid Kubacki jest szczęśliwym ojcem dwóch córek, Zuzanny i Mai. W czasie choroby swojej żony musiał zrezygnować z walki o triumf w Pucharze Świata, by zająć się nią i dziećmi. W serialu "Skoczkowie" Marta Kubacka opowiedziała o tym, jakim ojcem na co dzień jest Dawid Kubacki i jak traktują go jego córki. Ze starszą łączy go wyjątkowa więź.