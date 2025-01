Ancelotti odchodzi z Realu Madryt? Włoch przerwał milczenie, koniec spekulacji

W poniedziałek 20 stycznia piłkarski świat obiegła wiadomość, że Carlo Ancelotti podjął decyzję o odejściu z Realu Madryt po sezonie 2024/25. Informację tę podał Edu Pidal z radia Onda Cero. Dzień później włoski szkoleniowiec postanowił odnieść się do niej osobiście. Szkoleniowiec "Los Blancos" wyraził się bardzo jasno i nie pozostawił żadnego pola do dalszych interpretacji na temat jego przyszłości.