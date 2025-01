Knyba o Wawrzyku: Dużo osób mówi, że ta walka jest w ogóle bez sensu

- Nie jest to nie wiadomo jakie wyzwanie sportowe na tę chwilę, ale na pewno dla mnie wielka promocja. Finansowo to też najbardziej spinało się promotorom, dlatego naciskali na tego rywala. Ja chciałem walczyć z kimś innym, ale zgodziłem się. Patrząc na ostatnich kilka walk Wawrzyka, na pewno nie zaprezentował się za dobrze. Dużo osób mówi, że ta walka jest w ogóle bez sensu i tak dalej, ale ja mam do niego szacunek za to, co osiągnął w poprzednich latach i nie będę go lekceważył - podkreślił Knyba w rozmowie z ringpolska.pl.