Czarne chmury nad trenerem Borussii. Piszczek może stanąć przed życiową szansą

Borussia Dortmund obecnie zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli Bundesligi, a jej bilans wynosi 7-4-7. 2025 rok zaczęła od trzech porażek - 2:3 z Bayerem Leverkusen, 2:4 z Holstein Kiel oraz 0:2 z Eintrachtem Frankfurt. Kilka dni temu dyrektor sportowy Sebastian Kehl udzielił publicznego poparcia trenerowi Nuriemu Sahinowi, którego asystentem jest Łukasz Piszczek.

- Będziemy kontynuować pracę z tym samym sztabem trenerskim, Nuri ma nasze zaufanie. To nie tylko jego odpowiedzialność, ale także nasza, aby wydobyć z Borussii to, co najlepsze. Będzie na ławce w meczu z Bolonią, to jasne, że oczekujemy zwycięstwa - powiedział. Pytanie, na ile to słowa pijarowe, bo tak naprawdę nie ma w nich gwarancji, że Sahin pozostanie na stanowisku po starciu z włoskim zespołem (wtorek, 21:00). Reklama

Sam szkoleniowiec prawdopodobnie skłania się ku opcji, że wypowiedź Kehla nie daje mu bezpieczeństwa. - Jedynymi argumentami są wyniki. Nie potrzebuję, by ktoś co trzy dni potwierdzał, że mam zaufanie, by pozostać na tym stanowisku. Wiem, jak działa piłka nożna i jaką pracę wykonuję. Nie potrzebuję, by ktoś nieustannie mnie pocieszał - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej (cytaty za flashscore.pl).

Liga Mistrzów: Nuri Sahin gra o posadę?

"Ruhr Nachrichten" sugeruje, że w razie porażki bądź remisu z zespołem Kacpra Urbańskiego i Łukasza Skorupskiego Sahin może zostać zwolniony.

Presja na 36-latku stale rośnie i może dojść do wielkiego wybuchu po meczu z Bologną. Jeśli konieczne okaże się zwolnienie, poszukiwania trenera mogą być skomplikowane ~ "Ruhr Nachrichten"

Sandro Wagner nie zamierza odchodzić z roli asystenta Juliana Nagelsmanna co najmniej do 2026 roku, a Rogerowi Schmidtowi podobno nie podoba się sposób zarządzania klubem. Coraz mniej prawdopodobna jest też opcja zatrudnienia Erika ten Haga. "Der Spiegel" kilka dni temu wspominał o wariancie, w którym po Sahinie drużynę do końca sezonu obejmuje Łukasz Piszczek, a latem Polak miałby dołączyć do sztabu nowego trenera. Reklama

Polak oczywiście ciężko pracuje i płynie z Sahinem na tym samym statku, ale nie można wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości "skorzysta" z niepowodzeń, których pierwszą twarzą jest Turek.

