Niejasna przyszłość Żyły. Ma problem, werdykt może pogrzebać nadzieje

Pod względem technicznym skoki wyglądają zupełnie inaczej niż pięć lat temu. Skoczkowie są znacznie bardziej agresywni na progu, przez co szybciej przechodzą do pozycji lotu. Taki jest cel, byśmy też doszli do tego momentu. Realia są takie, że musisz się dostosować albo stoisz w miejscu. Jeśli zostajesz przy starych nawykach, to bardzo ciężko walczyć o najwyższe cele i to jest problem u Piotrka

~ ocenia Stoeckl