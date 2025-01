Passa zwycięstw w stosunku 2:0 Aryny Sabalenki na Australian Open dobiegła końca. Do dziś ostatni raz straciła seta w Melbourne podczas finału w 2023 roku, kiedy to Jelena Rybakina wyszła na prowadzenie, ale następnie Białorusinka dokonała "remontady" i zdobyła trofeum (4:6, 6:3, 6:4). W poprzedniej edycji turnieju obroniła tytuł, pokonując kolejno Ellę Seidel, Brendę Fruhvirtovą, Łesię Curenko, Amandę Anisimową, Barborę Krejcikovą, Coco Gauff i Qinwen Zheng. Oprócz Gauff żadna z nich nie była w którymkolwiek secie osiągnąć bariery 4 zdobytych gemów.

Podczas trwającej imprezy liderka światowego rankingu odprawiła z kwitkiem Sloane Stephens, Jessicę Bouzas Maneiro, Clarę Tauson i Mirrę Andriejewą. Ustanowiło to wszystko serię 11 wygranych w Melbourne bez straty partii. 12 nie będzie - passę przerwała we wtorek Anastazja Pawluczenkowa. Otwarcie meczu przebiegło jeszcze po myśli tenisistki urodzonej w Mińsku, ale w drugim przyszedł poważny kryzys. Traciła serwis na 1:2, 1:4 i 2:5. Rosjanka też raz przegrała gema serwisowego, ale ostatecznie bezpiecznie dowiozła wynik.

Aryna Sabalenka od 2023 na "betonowych" Szlemach: 97 proc. zwycięstw

Trzeba przyznać, że dla profesjonalnych zawodników takie passy zazwyczaj pozostają ciekawostkami. Najważniejsze są zwycięstwa, a Aryna pozostaje w grze o trzeci z rzędu tytuł, co nawiązałoby do dominacji Martiny Hingis (1997-99).

Jeśli przegrany set z Pawluczenkową pogorszył jej humor, to na poprawę pozostaje niesamowita statystyka - od sezonu 2023 wygrała aż 32 z 33 meczów (96,9 procent) na turniejach wielkoszlemowych rozgrywanych na twardych kortach (Australian Open i US Open). Jedyną porażką pozostaje finał w Nowym Jorku w 2023 roku, kiedy to niesiona dopingiem rodaków Gauff wygrała 2:6, 6:3, 6:2.