Wielki talent już kończył karierę. Zwrot akcji, ten transfer może zaskoczyć

Żużel. Transfery. Mateusz Tonder nie kończy kariery. Robi sobie reklamę w Argentynie

Po słabym sezonie w wykonaniu Tondera (średnia biegowa 1,148) Wybrzeże nie było zainteresowane przedłużeniem umowy. Na korzyść zawodnika nie działał nawet spadek gdańszczan na trzeci szczebel rozgrywkowy (po słabym sezonie zawsze łatwiej znaleźć pracę w KLŻ niż w Metalkas 2. Ekstralidze). Inne kluby też nie paliły się do rozmów, aż w końcu wydawało się, że kariera Tondera nieuchronnie zmierza do końca.



Pierwszym sygnałem do tego, że wychowanek Falubazu nie daje sobie spokoju, było podpisanie umowy warszawskiej ze Stalą Gorzów. Tonder nie poprzestał tylko na podpisaniu papierka. Niedawno wyleciał do Argentyny, gdzie - w towarzystwie dwóch innych Polaków - bierze udział w mistrzostwach kraju. Po pięciu rundach ma szansę na medal, nawet na złoto.



Największymi rywalami Tondera są... pozostali Biało-Czerwoni. Liderem klasyfikacji jest Daniel Kaczmarek (73 punkty), Tonder i Paweł Miesiąc mają po 69, natomiast czwarty Eber Ampugnani 67, a piąty Alex Acuna 64. To oni w dalszej części IM Argentyny powalczą o medale. Poprzednie dwie edycje padły łupem Patryka Wojdyły, którego tym razem brakuje w stawce uczestników.