Piotr Żyła zdradził swój sekret. Gdy tego nie robi, staje się nerwowy. "Wszystkich bym pobił"

Piotr Żyła w ten sposób rozładowuje stres

Każdy sportowiec ma swoje metody na rozładowywanie stresu. Jest to konieczne, by osiągać jak najlepsze wyniki i nie spinać się w trudnych momentach. Dla wielu najlepszą metodą jest odciągnięcie myśli od tego, co jest czynnikiem stresowym. Niektórym dobrze gra się w gry, przegląda memy na telefonie albo słucha muzyki.

Piotr Żyła potrzebuje gitary, by koić swoje nerwy

"Lubię się wszędzie dobrze czuć. Biorę gitarę, mam gitarę i wtedy jestem szczęśliwy. Bo jakbym jej nie miał to bym się, nie wiem, nie czułbym się pewnie po prostu na skoczni. Gdzieś to zacząłem robić po to, żeby dobrze skakać. To jest takie zajęcie, które tak jakby zaczęło mnie odprężać, relaksować i tak trochę spokojniejszy się stałem. Jak nie gram, to później jestem strasznie nerwowy i bym wszystkich pobił... Żartuję" - mówił w serialu dokumentalnym "Skoczkowie".