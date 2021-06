O możliwym transferze Drągowskiego w letnim okienku mówiło się już od dłuższego czasu. Do tej pory wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Polaka przodowała Borussia Dortmund.



Do gry o transfer 23-latka wkracza jednak także Inter, który - jak donosi "Tuttosport" - chce go natychmiast sprowadzić do Mediolanu.





Inter rusza po Bartłomieja Drągowskiego

Drągowski miałby zostać następcą 36-letniego Samira Handanovicza - najpierw grając z nim na zmianę, by z czasem zostać niekwestionowanym numerem jeden w bramce mistrza Włoch.



Podobny scenariusz zastosowano niegdyś w przypadku Wojciecha Szczęsnego, gdy ten trafił do Juventusu jako piłkarz, który miał zastąpić żywą legendę klubu - Gianluigiego Buffona.



Skoro mowa o Buffonie, ten mimo 43-lat na karku wciąż nie zamierza kończyć kariery i właśnie potwierdził oficjalnie swój powrót do Parmy ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).





Reklama

Paulina Czarnota-Bojarska zaprasza na codzienny program o Euro - Oglądaj teraz!



Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!

TB