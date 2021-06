Gianluigi Buffon zamieścił w sieci wiadomość do kibiców, w której potwierdza swój powrót do Parmy. Wcześniej informował już o tym dziennikarz, Fabrizio Romano.



43-letni bramkarz wraca do klubu, z którego 20 lat temu odchodził do Juventusu Turyn. A wcześniej przez sześć lat był ważnym ogniwem Parmy, rozgrywając dla niej ponad 200 spotkań.



Gianluigi Buffon wraca do Parmy

To właśnie w barwach tego klubu Buffon debiutował w Serie A w 1995 roku. Od tamtego czasu minęło już 26 lat, a golkiper wciąż nie zamierza powiedzieć "stop".



"A teraz bawimy się dalej..." - przekazał Buffon na Twitterze, dodając hasztag #SupermanReturns, a więc #SupermanPowraca.



W ostatnim sezonie Buffon był jedynie zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego. Niemniej 43-latek może powiększyć swój dorobek rozegranych spotkań w Serie A. Obecnie wynosi on 657 gier. Buffon jest pod tym względem rekordzistą, wyprzedzając Paolo Maldiniego oraz Francesco Tottiego i Javiera Zanettiego, którzy jako jedynie przekroczyli barierę 600 występów.

