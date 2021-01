W meczu pomiędzy Cagliari i Benevento doszło do starcia dwóch polskich stoperów - Sebastiana Walukiewicza oraz Kamila Glika. Ostatecznie więcej powodów do radości miał ten drugi, bowiem goście pokonali ekipę "Rossoblu" 2-1. Dla gospodarzy był do dziewiąty kolejny mecz ligowy bez wygranej.

Wszystkie bramki w tym spotkaniu padły przed przerwą. Jako pierwsi gola strzelili gospodarze. Doszło do tego w 20. minucie, gdy Joao Pedro dopadł do piłki strąconej głową po rzucie rożnym przez jednego z kolegów i wpakował ją do siatki.

Piłkarze Benevento wzięli się za odrabianie strat tuż przed przerwą.



W 41. minucie do wyrównania doprowadził Marco Sau, a chwilę później Alessandro Tuia udanie sfinalizował głową celne dośrodkowanie z prawej strony boiska.

Po zmianie stron Cagliari nie zdołało już odpowiedzieć na dwa trafienia przyjezdnych.



Dodatkowo gospodarze kończyli ten mecz w osłabieniu. Czerwoną kartkę obejrzał w 85. minucie Nahitan Nandez.

Dzięki wygranej Benevento umocniło się na 10. miejscu w tabeli Serie A. Cagliari zajmuje 15. lokatę, mając trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

