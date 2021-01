AS Roma nie dała szans Hellasowi i wygrała z ekipą Pawła Dawidowicza 3-1! Tym razem drużyna z Werony nie dopisze na swoje konto kolejnej wygranej przeciwko rywalowi z czołówki Serie A.

Jak stwierdził niedawno były reprezentant Polski oraz piłkarz Udinese Piotr Czachowski w rozmowie z Interią, dobra postawa Hellasu Werona nie powinna już nikogo dziwić. Ekipa z miasta Romea i Julii zasłużenie utrzymuje miejsce w górnej części tabeli i w tym sezonie już kilkukrotnie postawiła się w starciach przeciwko czołówce Serie A.



W spotkaniu przeciwko rzymianom boiskowa rzeczywistość okazała się jednak inna.



Dobrze spisujący się w ostatnim czasie Paweł Dawidowicz udaną interwencję zaliczył już na samym początku starcia. Gospodarze zdobyli bowiem optyczną przewagę i licznymi atakami próbowali przełamać linię obrony Hellasu. Zawodnicy Ivana Juricia czujnie się jednak bronili, ale w końcu AS Roma zdołała dopiąć swego.

W 21. minucie zakotłowało się pod bramką Hellasu po rzucie rożnym. W polu karnym najlepiej odnalazł się natomiast Gianluca Mancini i oddał strzał, po którym piłka zatrzepotała się w siatce. Zawodnicy z Wiecznego Miasta złapali wiatr w żagle i błyskawicznie dołożyli kolejne trafienie.

Borja Mayoral wpadł w pole karne, przez co Marco Silvestri daleko wyszedł z własnej bramki i udało mu się wypchnąć napastnika Romy. Ten przytomnie zagrał jednak do Henricha Mchitarjana, który po chwili oddał strzał zza pola karnego i dopełnił formalności.



Oszołomiony Hellas nie mógł pokazać swojego charakteru z poprzednich spotkań, co bezwzględnie wykorzystywali gospodarze. W 29. minucie z dystansu huknął Lorenzo Pellegrini. Golkiper ekipy gości zdołał odbić przed siebie piłkę i padła ona łupem Mayorala, który trącił ją do siatki.

Goście na początku drugiej połowy zaczęli wreszcie atakować. Hellas zdobywał coraz więcej miejsca do gry, a w 62. minucie zawodnicy Juricia zdołali odpowiedzieć. Ebrima Colley otrzymał dobre podanie z bocznej strefy boiska od Daniela Bessy i uderzeniem głową pokonał Pau Lopeza.

Na boisku po przerwie pojawił się również nowy transfer Hellasu - Kevin Lasagna. Włoski napastnik mógł trafić do siatki już w swoim debiucie, ale nie udało mu się czysto trafić w piłkę po podaniu Antonina Baraka. Obraz gry nie zmieniał się. Drużyna z Werony atakowała, ale niewiele z tego wynikało.



Całe spotkanie rozegrał Paweł Dawidowicz. Polski defensor - podobnie jak Hellas - lepiej prezentował się w drugiej połowie i kilkukrotnie podłączał się do akcji ofensywnych.

20. kolejka Włochy - Serie A

2021-01-31 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Marco Piccinini AS Roma Hellas Verona FC 3 1 DO PRZERWY 3-0 G. Mancini 20' H. Mkhitaryan 22' Borja Mayoral 29' E. Colley 62'

3 1 AS Roma Hellas Verona FC López Mancini Ibañez Smalling Karsdorp Villar Pellegrini Mkhitaryan Spinazzola Veretout Mayoral Silvestri Dawidowicz Ceccherini Günter Faraoni Tameze Barák Zaccagni Ilić Lazović Kalinić SKŁADY AS Roma Hellas Verona FC Pau López Sabata Marco Silvestri 20′ 20′ Gianluca Mancini Paweł Dawidowicz Roger Ibañez da Silva 80′ 80′ Federico Ceccherini 12′ 12′ Chris Smalling Koray Guenter 86′ 86′ Rick Karsdorp 23′ 23′ 57′ 57′ Marco Davide Faraoni 71′ 71′ Gonzalo Villar del Fraile Adrien Tameze 17′ 17′ Lorenzo Pellegrini Antonín Barák 22′ 22′ Henrich Mchitarjan 57′ 57′ Mattia Zaccagni Leonardo Spinazzola 56′ 56′ Ivan Ilić 86′ 86′ Jordan Veretout Darko Lazović 29′ 29′ 86′ 86′ Borja Mayoral Moya 46′ 46′ Nikola Kalinić REZERWOWI Daniel Cerantola Fuzato Alessandro Berardi Antonio Mirante Ivor Pandur Riccardo Calafiori Bruno Amione 12′ 12′ 38′ 38′ Marash Kumbulla Yıldırım Mert Çetin 86′ 86′ Bruno Peres 57′ 57′ Federico Dimarco Davide Santon Matteo Lovato 71′ 71′ Bryan Cristante 80′ 80′ Iyenoma Destiny Udogie 86′ 86′ Amadou Diawara 57′ 57′ 62′ 62′ Ebrima Colley Javier Matías Pastore 56′ 56′ Daniel Sartori Bessa 86′ 86′ Carles Pérez Sayol Filippo Terracciano 46′ 46′ Kevin Lasagna

STATYSTYKI AS Roma Hellas Verona FC 3 1 Posiadanie piłki 48,7% 51,3% Strzały 14 4 Strzały na bramkę 9 2 Rzuty rożne 4 5 Faule 15 11 Spalone 2 6

