Głośny apel prosto z Hiszpanii. Chodzi o Lewandowskiego. "Więcej szacunku"

Robert Lewandowski swoją karierę w barwach FC Barcelona może już z pewnością śmiało podzielić na trzy okresy. Każdy z nich będzie się od siebie różnił. Pierwszym z nich jest ten do mundialu w Katarze. W swoich debiutanckich miesiącach w Katalonii "Lewy" spisywał się znakomicie i na turniej o mistrzostwo świata wyjeżdżał jako zdecydowany lider klasyfikacji strzelców hiszpańskiej La Liga . Po powrocie do Hiszpanii coś się jednak wyraźnie popsuło.

Mimo zniżki formy Lewandowski zakończył sezon jako najlepszy strzelec ligi hiszpańskiej. Drugi sezon w "Blaugranie" był już pasmem niepowodzeń dla Polaka, co oczywiście wiązało się ze sporą krytyką. W pewnym momencie nawet hiszpańskie media zastanawiały się nad tym, czy Barcelona nie powinna rozważyć sprzedaży kapitana reprezentacji Polski do Arabii Saudyjskiej i sprowadzić innego, młodszego napastnika. Ostatecznie "Lewy" został w Katalonii.

Lewandowski w samym centrum. Piszą o szacunku

Dla "Lewego" był to już 20. strzelony gol w tym sezonie ligi hiszpańskiej. Po spotkaniu na znanym twitterowym profilu Barca Universal pojawił się post odnoszący się właśnie do Lewandowskiego. " Robert Lewandowski zasługuje na zdecydowanie więcej szacunku. On strzelił w tym sezonie bardzo dużo decydujących goli " - czytamy. Gdy spojrzymy na liczby, to wszystko w tej kwestii się zgadza. Gole Polaka zapewniły wicemistrzom Hiszpanii aż 16 punktów.

"Decydujących karnych. Ci, którzy mają oczy, będą wiedzieli, jak słabo zagrał dziś ten człowiek" - napisał jeden z kibiców. "W tym meczu on nie zrobił praktycznie nic. Ok, strzelił gola, ale to nie on wywalczył rzut karny. Każde jego dotknięcie piłki, które widziałem, kończyło się niczym. Po tym meczu nie zasłużył na taki wpis" - wtórował mu kolejny. "Nie będę wspierał Lewandowskiego. On nie jest regularny. Jest słaby i marnuje wiele prostych okazji" - dodał następny.