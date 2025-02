Możliwy wielki turniej w Polsce. I to już w tym roku, Świderski wprost ogłasza

Relacje naszych działaczy z międzynarodowymi władzami dyscypliny są naprawdę bardzo dobre . Nie bez powodu niedawno do kraju nad Wisłą zawitały męskie mistrzostwa świata czy dwa finały Ligi Narodów . Teraz Polacy mają na oku klubową imprezę, czego nie zamierza ukrywać już Sebastian Świderski. Chodzi o Champions League, w której przedstawiciele PlusLigi robią istną furorę. Jastrzębski Węgiel , Aluron CMC Warta Zawiercie oraz PGE Projekt Warszawa w komplecie dostały się do ćwierćfinałów, nie musząc przedzierać się przez baraże.

Być może za dobrą postawę otrzymają niebawem zacną nagrodę. Rąbka tajemnicy podczas ćwierćfinału Pucharu Polski w Warszawie uchylił Sebastian Świderski. "Nie ukrywam, otrzymaliśmy zapytanie. Będziemy je analizować i rozpatrywać Jestem po wstępnych rozmowach z naszymi klubami. Zobaczymy, co z tego uda się wycisnąć . (...) Dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć i obiecać czegokolwiek. Jest taka możliwość, ale jest dużo czynników, które trzeba spełnić" - oznajmił prezes PZPS na temat organizacji zbliżającego się Final Four (cytat za: "Siatka.org").

Finały Ligi Mistrzów w Polsce? To rzeczywiście może się wydarzyć, Świderski już działa

To informacja o tyle zaskakująca, że już wcześniej w przestrzeni medialnej pojawiły się wieści związane z przeprowadzeniem turnieju w Berlinie. Najwyraźniej negocjacje CEV z niemiecką federacją nie idą tak jak powinny. "W listopadzie kiedy spotkaliśmy się z Roko Sikriciem w Katowicach, rozmawialiśmy na ten temat. Padła jedna fraza dotycząca Final Four Ligi Mistrzów w naszym kraju. Po czym po naszej interwencji i zapytaniu, jakie trzeba spełnić reguły, aby ubiegać się, nastąpiła cisza, aż do zeszłego tygodnia" - dodał legendarny siatkarz na antenie Polsatu Sport.