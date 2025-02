21 grudnia 2024 roku po bolesnej porażce z Atletico Madryt 1:2 FC Barcelona została strącona przez podopiecznych trenera Diergo Simeone z pozycji lidera tabeli La Liga. Na powrót na szczyt musiała czekać aż 58 dni. W końcu jednak - choć jeszcze kilka kolejek temu mało prawdopodobne wydawało się to, by dokonała tego w tak szybkim tempie - dopięła swego. Po zwycięstwie 1:0 nad Rayo Vallecano podopieczni trenera Hansiego Flicka znów górują nad resztą stawki , choć mając tyle samo punktów (51), co Real Madryt.

Na ten moment Tek (jak nazywa Polaka Niemiec - przyp. red.) jest numerem jeden. Dziś on wybronił nam trzy punkty. To bardzo ważna sprawa

Wojciech Szczęsny zabrał głos po meczu FC Barcelona z Rayo Vallecano

Na awans swojej drużyny na pierwsze miejsce w tabeli zareagował po meczu Wojciech Szczęsny , który zalecił jednak wstrzemięźliwość emocjonalną. Tak, by nie dać zbyt bardzo ponieść się w euforii, co mogłoby skończyć się źle dla całego zespołu.

- Nie sądzę, że powinniśmy dać się łapać w pułapkę związaną z patrzeniem na to, co się dzieje w tabeli. My sami w pewnym momencie mieliśmy już przewagę dziewięciu punktów nad resztą stawki. I jak widać, że gdy będziesz zbyt bardzo podekscytowany lub może zrelaksowany, wszystko może zmienić się naprawdę szybko. Musimy więc zaprezentować topową formę w kolejnym meczu, a później i następnym. Wciąż mamy trzy trofea, o które możemy walczyć - stwierdził były reprezentant Polski w rozmowie z "Barca One".