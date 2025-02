Poruszenie w Norwegii tuż przed MŚ. Gwiazda rozpętała burzę

Silje Opseth poruszyła świat skoków narciarskich, gdy zdecydowała się w rozmowie z dziennikarzami NRK opowiedzieć o swoich problemach ze zdrowym podejściem do odżywiania. Norweżka wyjawiła, że stale w jej głowie pojawiają się autodestrukcyjne myśli, mówiące jej, że jest zbyt gruba i powinna zrzucić zbędne kilogramy, aby odnosić większe sukcesy na skoczni. Wcześniej o podobnych problemach otwarcie mówiła Maren Lundby , która nie zamierzała przejść obojętnie wobec bolesnego wyznania młodszej koleżanki po fachu.

"Obecne przepisy sprawiają, że skoczkowie mogą świadomie redukować wagę poniżej progu 21 BMI i skakać na krótszych nartach. Oznacza to, że wielu zawodników decyduje się na celowe chudnięcie, aby uzyskać przewagę. Nie możemy pozwolić, by sukces sportowy był osiągany kosztem zdrowia " - zaapelowała Lundby w mediach społecznościowych.

Burza w Norwegii po słowach Maren Lundby. Granerud, Tande i Kvandal zabrali głos

Wypowiedź Maren Lundby nie przeszła bez echa. Na słowa emerytowanej już skoczniki narciarskiej zabrali inni reprezentanci Norwegii, w tym m.in. Halvor Egner Granerud . 28-latek nie zgodził się ze zmianami proponowanymi przez Lundby. Co więcej, oznajmił, że wprowadzenie nowych regulacji mogłoby być dyskryminujące dla zawodników, którzy naturalnie mają niższą wagę, a co za tym idzie, niższe BMI niż 21.

"Są sportowcy, którzy po prostu są szczuplejsi i mają niskie BMI. Tworzenie przepisów, które działają tylko na korzyść zawodników o wyższej masie, byłoby niesprawiedliwe wobec tych, którzy są naturalnie lżejsi. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, by którykolwiek ze skoczków był zmuszony do niezdrowej utraty masy, by osiągnąć wyniki" - stwierdził, cytowany przez NRK.