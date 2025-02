Walka o mistrzostwo Hiszpanii w bieżącej kampanii robi się coraz bardziej zacięta - na ten moment, po 24 kolejkach zmagań, liderem Primera Division z 51 punktami na koncie jest FC Barcelona , która jednak wyprzedza Real Madryt tylko dzięki wynikowi bezpośredniego starcia (czyli dzięki triumfowi "Blaugrany" 4:0 z października). O jedno "oczko" za "Królewskimi" i "Barcą" jest do tego Atletico Madryt i... to nie wszystko.

Atletico Madryt osłabione przed hitem z Barceloną. Potężny cios związany z kapitanem

Koke poza grą przez przez około miesiąc. Opuści dwa starcia z FC Barcelona

Isaac Suarez, związany z dziennikiem "Marca", wskazuje, że przerwa w grze Koke potrwa minimum trzy do czterech tygodni , a w pełni sił będzie on dopiero po przerwie reprezentacyjnej, czyli na mecz z Espanyolem 30 marca.

To oznacza, że opuści on nie tylko mecz ligowy z Valencią zaplanowany na 22 lutego i starcie w Copa del Rey z 25 lutego, ale też kolejne potyczki z Athletikiem Bilbao, Getafe oraz... ponownie z Barceloną, tym razem w Primera Division. Na to, że na boisku obejrzymy jednocześnie Koke oraz m.in. Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego trzeba będzie więc czekać co najmniej do 2 kwietnia, czyli do rewanżu w CdR...