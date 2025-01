Piłkarska pustynia i najniższy budżet. A jednak punktują. Sensacja w LE

Pod nazwą RFS klub funkcjonuje od 2011 roku. Skrót ten należy rozszyfrować następująco: Rīgas Futbola Skola , czyli po prostu Ryska Szkoła Futbolu. Zespół ze stolicy w pierwszych latach istnienia faktycznie skupiał się przede wszystkim na szkoleniu młodzieży. Dziś jest krajowym potentatem, który po mistrzowskie tytuły sięgał w 2021, 2023 i 2024 roku. W bieżącym sezonie natomiast po raz pierwszy w historii RFS awansował do fazy zasadniczej Ligi Europy . Właścicielem klubu jest spółka holdingowa LNK Group. Zajmuje się ona sektorem konstrukcyjno-budowlanym, deweloperskim, ale także lotniczym. Należy do ormiańskiej rodziny Milowów, która jednak dobrze zasymilowała się z Łotwą. Prezes Artem Milow mówi płynnie w lokalnym języku i zapuścił nad Bałtykiem korzenie.

Liga Europy. RFS sprawiło ogromną niespodziankę

Obecnie piłkarze z Rygi mają na koncie pięć punktów. Zajmują 30. miejsce i nie mają już szans na awans choćby do barażów o 1/8 finału. Jeśli jednak w ostatniej kolejce pokonają słabiutkie Dynamo Kijów (ostatnie miejsce, sześć porażek i jeden remis), zakończą zmagania z kapitalnym dorobkiem ośmiu "oczek".



To, co warto zauważyć w kontekście RFS, to fakt, że w klubie panuje duże zaufanie do trenerów. Od 2017 roku drużynę prowadziło tylko dwóch szkoleniowców: Valdas Dambrauskas i Viktors Morozs. Ten pierwszy opuścił klub w 2020 roku, ale zrobił to na własne życzenie - otrzymał atrakcyjną ofertę z Chorwacji i poprosił pracodawców o możliwość skorzystania z niej.