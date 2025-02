Youtuber wyzwał Messiego na pojedynek. "Do zobaczenia na ringu, bracie"

Logan Paul wyzwał Leo Messiego na pojedynek

Teraz niespodziewanie Logan Paul zdecydował się publicznie zwrócić do Lionela Messiego i... zaproponował nieco inny sposób na rozwiązanie konfliktu pomiędzy ich firmami. Youtuber wyzwał bowiem piłkarza na bokserski pojedynek. "Wszyscy zauważyli, co zrobiłeś, a potem zostaliśmy pozwani. To nie jest sprawiedliwość. Więc oczywiście złożyliśmy kontrpozew. To naruszenie znaku towarowego. Pociągamy go do odpowiedzialności i to jest nękanie. (...) Wszystkie żarty na bok. Rozważę wycofanie pozwu, jeśli walka Logan Paul vs Messi odbędzie się w 2025 roku. Do zobaczenia na ringu, bracie" - przekazał na transmisji live w mediach społecznościowych Amerykanin.