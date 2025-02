Mistrzyni Szlema odpada z Dubaju, nie zagra ze Świątek. Bolesne 0:6 na koniec

Według pierwotnego założenia, pojedynek Marketa Vondrousova - Mirra Andriejewa miał się odbyć we wtorek. Ze względu na opóźnienia spowodowane deszczem, organizatorzy turnieju WTA 1000 w Dubaju dokonali jednak korekt we wczorajszym planie gier i ostatecznie mecz z udziałem Czeszki i Rosjanki przełożono na środę. Tuż po godz. 8:00 czasu polskiego wyszły na kort, by rywalizować o trzecią rundę. 17-latka pokonała mistrzynię Wimbledonu 7:5, 6:0. Obie zawodniczki znajdują się w ćwiartce Igi Świątek.