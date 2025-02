Cristiano Ronaldo opływa w luksusy. Głośno o jego ostatniej decyzji

Cristiano Ronaldo w grudniu ubiegłego roku zaliczył kolejny już pobyt w Finlandii. Podczas tego wyjazdu piłkarz Al-Nassr i reprezentacji Portugalii poznał kucharza, który zachwycił go swoimi umiejętnościami do tego stopnia, że sportowiec złożył mu ofertę nie do odrzucenia. Jak donoszą fińskie media, Arto Rasta spędzi kolejne dni w domu Ronaldo w Rijadzie, gdzie będzie gotował dla rodziny portugalskiego snajpera.