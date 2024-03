Polski napastnik rozegrał pełne 90 minut. Łącznie zanotował 27 kontaktów z piłką (większość z nich w okolicach koła środkowego). Oddał dwa strzały, w tym jeden zablokowany, a drugi niecelny. Podawał z 77-procentową skutecznością (10/13), wygrał sześć z jedenastu pojedynków. Zanotował siedem strat, jeden przechwyt i dwa odbiory. Trzeba przyznać, że był to dość "cichy" występ, co zauważyli dziennikarze.

Athletic - Barcelona 0:0. Niskie oceny graczy ofensywnych, w tym Roberta Lewandowskiego

Redakcja serwisu OneFootball.com dała snajperowi "Blaugrany" notę 4/10. "Po prostu nie był wystarczająco podłączony do meczu , by pisać o nim, ponieważ defensywa Athleticu trzymała się mocno przez 90 minut. Jego wina też nie jest duża" - skomentowano. Tak samo ocenili go dziennikarze portalu Goal.com.

Z kolei "Sport" zdecydował się na "piątkę" w dziesięciostopniowej skali. "Polak prawie nie włączał się do gry. To jeden z meczów, w których widać go było najmniej. Jego wydajność spadła w porównaniu do ostatnich kilku meczów. Nie strzelił także bramki" - czytamy.