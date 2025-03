Niewiarygodne doniesienia ws. Szczęsnego. W Barcelonie szaleństwo. "Mamy to"

Konia z rzędem temu, kto przewidział, że historia Wojciecha Szczęsnego po tym, jak kończył karierę w Juventusie Turyn i zarazem żegnał się z profesjonalnym futbolem, wzbogaci się o jeszcze tak spektakularny rozdział . Piłkarze całe życie pracują na to, by kiedyś móc wystąpić w jednym z największych i najbardziej medialnych klubów świata, a wychowanek Agrykoli Warszawa był już po drugiej stronie rzeki, gdy odezwał się klub marzeń .

Wojciech Szczęsny pisze filmową opowieść. I historię FC Barcelona