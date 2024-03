Przed niedzielnym meczem z Athletikiem FC Barcelona wiedziała, że 90 minut na murawie San Mames może okazać się dla niej kluczowe w kontekście podłączenia się do wyścigu o mistrzostwo kraju. W sobotni wieczór Real Madryt zremisował w kontrowersyjnych okolicznościach sędziowskich 2:2 z Valencią na Estadio Mestalla, a kilkanaście godzin później wiceliderzy tabeli LaLiga z Girony przegrali na wyjeździe z Mallorcą 0:1. Jasne więc było, że triumf podopiecznych Xavi ego Hernandeza nad "Los Leones" będzie oznaczał ich awans na drugą pozycję w stawce z jednym punktem przewagi nad Gironą i sześcioma straty do "Królewskich".

Z drugiej strony wyjazdy do Bilbao nigdy nie należały do łatwych nawet dla gigantów. Atletico Madryt przegrało tam w czwartek 0:3, boleśnie odpadając z Copa del Rey w półfinale (0:4 w dwumeczu). W ostatnich dziewięciu delegacjach na San Mames "Duma Katalonii" wygrała trzykrotnie, dwa razy remisując i cztery razy przegrywając.

Pierwsze minuty starcia należały do Barcelony, która próbowała tworzyć zagrożenie zagraniami Pedri ego i Joao Cancelo , jednak nic z nich nie wynikło. Andreas Christensen uderzał głową, ale ponad poprzeczką. Po upływie kwadransa to Athletic przejął inicjatywę. Alex Berenguer uderzył w boczną siatkę, a na ostatnich metrach odważnej szarży próbował Imanol Garcia. W 23. minucie zaczął się koszmar gości związany z kontuzjami. Frenkie de Jong lądując na murawie po walce w powietrzu skręcił kostkę. Próbował zejść z murawy samodzielnie, ale po dwóch niepewnych krokach zdał sobie sprawę, że będzie potrzebował pomocy. O dalszej grze nie było mowy. Jeśli badania potwierdzą skręcenie drugiego stopnia, Holendra może zabraknąć na boiskach przez miesiąc.

Athletic Club - FC Barcelona. To nie był mecz napastników

W kolejnych fragmentach to Athletic dyktował warunki gry. Barcelona nie wyglądała na drużynę energiczną. Xavi zdecydował się spróbować wpłynąć na przebieg meczu zmianami dopiero w 75. minucie, wprowadzając Joao Felixa, Inigo Martineza i Oriola Romeu. Należy oczywiście pamiętać, że w pierwszej części doszło do dwóch wymuszonych roszad - wtedy De Jonga zastąpił Fermin Lopez, a Pedriego Lamine Yamal. W końcówce dobrą szansę miał Berenguer, ale widzowie na San Mames bramek jednak nie obejrzeli - był to typowy mecz walki. Nie był to najlepszy dzień ofensyw obu zespołów, wyróżniali się pomocnicy i defensorzy. W tabeli Real ma 66 punktów, Girona 59, a Barcelona 58.