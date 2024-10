Lewandowski robił, co mógł. Ale zapadła bolesna decyzja. Jest komunikat UEFA

Dwie bramki zdobyte w wygranym aż 5:0 meczu z Young Boys Berno, które pozwoliły Robertowi Lewandowskiemu dopisać do swojego konta dwa niebywałe wyczyny na europejskich boiskach. To niestety nie wystarczyło, by znaleźć się w najlepszej jedenastce tygodnia Ligi Mistrzów. UEFA opublikowała komunikat przedstawiający skład wyróżniony za występy w drugiej kolejce fazy ligowej. Zamiast Polaka znalazł się w nim inny gwiazdor FC Barcelona.