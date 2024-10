Alarm w Barcelonie, Szczęsny wkracza do akcji. Kluczowa misja Polaka

FC Barcelona jak dotąd traci w tym sezonie średnio ponad jedną bramkę na mecz. - To za dużo - biją na alarm katalońskie media. W tych okolicznościach do akcji wkroczyć może Wojciech Szczęsny, który powinien zadebiutować w barwach "Dumy Katalonii" jeszcze w tym miesiącu. Misja Polaka może być kluczowa w kontekście walki o trofea. Podpowiada to piłkarska logika. I jasno wskazują na to statystyki.