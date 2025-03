Kibice Legii dali o sobie znać. A piłkarze tracą punkty, trzeci mecz z rzędu

Na papierze lepszego powrotu klubowej piłki po przerwie reprezentacyjnej polscy kibice nie mogli sobie wyobrazić . Przy Łazienkowskiej zmierzyli się dziś sąsiedzi ligowej tabeli, którzy celują w miejsce na podium PKO BP Ekstraklasy. O atmosferę zadbali dodatkowo sympatycy obu drużyn, wypełniając trybuny do ostatniego miejsca. A do tłumnego przybycia zachęcał ich Goncalo Feio . "Mamy średnią punktów u siebie około 2.15, a w piątek chcemy ją powiększyć" - mówił zmotywowany na konferencji prasowej.

Przygoda Kanadyjczyka z "Dumą Pomorza" rozpoczęła się wyśmienicie, bo od okazałego triumfu Pogoni nad Cracovią . Z pewnością biznesmenowi marzył się podobny scenariusz w Warszawie, lecz po pierwszej połowie bliżej zwycięstwa znajdowali się gospodarze. To oni więcej razy strzelali na bramkę oraz częściej utrzymywali się przy piłce . Pogoń postraszyła dopiero tuż przed zejściem obu zespołów do szatni.

Podział punktów w Warszawie. Słupek ochronił Legię przed stratą bramki

Najciekawsze wydarzenie do przerwy? Przekaz ze strony kibiców Legii do działaczy. "Na Chelsea z kibiców pieniądze zedrzecie. Za wsparcie w lidze tak nam dziękujecie?" - baner o takiej treści pojawił się na Żylecie, o czym poinformował na platformie X Marcin Jaz. Odnosił się on do cen ustalonych na ćwierćfinał Ligi Konferencji, w którym "Wojskowi" zmierzą się z Chelsea FC.