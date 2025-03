Były gracz Realu o Lewandowskim. Te słowa zaskakują. "Jest trudny do opisania"

Robert Lewandowski już teraz wpisał się złotymi literami w bardzo bogatej historii FC Barcelony. W obecnej edycji La Ligi zdobył już 22 gole, co na tle 26 rozegranych dotychczas spotkań wygląda naprawdę imponująco. Nie gorzej było również w poprzednich sezonach, gdzie na koniec rozgrywek ligi hiszpańskiej Lewandowski notował kolejno 23 bramki w sezonie 22/23 oraz 19 goli w sezonie 23/24. Łącznie strzelił on już ponad 100 goli dla klubu ze stolicy Katalonii. Dodatkowo w pierwszych 100 występach w koszulce Barcelony zanotował on więcej trafień niż w takiej samej liczbie meczów zdołali zdobyć między innymi: Leo Messi czy Ronaldinho. W ten sposób kapitan naszej reprezentacji w tandemie z Wojciechem Szczęsnym, który jest obecnie pierwszą opcją Hanis Flicka między słupkami, tworzą niezwykle elektryzujący polski duet w "Blaugranie". Reklama

Wyczyny Lewandowskiego nie przechodzą bez echa wśród byłych gwiazd piłkarskich boisk. Polak nie pozwala bowiem, aby było o nim cicho i mimo upływu lat wciąż prezentuje wyśmienitą formę, grając przy tym w jednej z topowych lig. Zarówno kibice Barcelony, jak i odwieczni rywale nie mogą odebrać mu zasług dla "Dumy Katalonii". Wciąż nieczęsto jednak dzieje się, że legendy klubów rywalizujących dzielą się pochlebnymi opiniami na temat zawodników z przeciwnej strony barykady. Taka sytuacja miała jednak miejsce w niedawnym wywiadzie w TVP Sport, w którym o zdanie na temat Lewandowskiego został zapytany wieloletni reprezentant "Królewskich" Fernando Morientes.

Fernando Morientes chwali Lewandowskiego. "To dobrze nie tylko dla Barcelony, ale też całej ligi"

Na pytanie o ocenę formy Lewandowskiego Morientes odpowiedział w bardzo wylewny sposób. "Jest niesamowita. Gra Lewandowskiego jest trudna do opisania. Ma 36 lat, ciągle strzela gole, jest liderem klasyfikacji strzelców w La Liga. To dobrze nie tylko dla Barcelony, ale też całej ligi, że piłkarz z takimi osiągnięciami gra w Hiszpanii. Nadal jest jednym z najlepszych napastników na świecie" - mówił były gwiazdor Realu Madryt. Ocenił on także decyzje o przedłużeniu umowy polskiego napastnika jako bardzo korzystną zarówno dla samego Lewandowskiego, jak i jego obecnego klubu.

Podczas tego samego wywiadu Fernando Morientes poproszony został o przyrównanie Lewandowskiego do piłkarza ze swoich czasów. Z jego ust padło nazwisko, które na pewno porusza serca każdego fana włoskiej piłki. "Wspomniałbym tu o Filippo Inzaghim z Milanu. On też przez wiele lat utrzymywał się na najwyższym europejskim poziomie i strzelał gole aż do przejścia na emeryturę" - odpowiedział były gwiazdor odwiecznego rywala FC Barcelony.

Wieczorem 27 marca "Duma Katalonii" rozegra swoje zaległe spotkanie z Osasuną. Powołanie na ten mecz dostał również Lewandowski, jednak nie wiadomo jeszcze, czy wystąpi on w podstawowym składzie, czy też wpuszczony zostanie z ławki rezerwowych.

