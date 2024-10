Robert Lewandowski awansował na szczyt. Wielkie osiągnięcie Polaka

Robert Lewandowski we wtorkowym meczu z Young Boys w Lidze Mistrzów był tam, gdzie być powinien - w polu karnym. Odebrał dwa bardzo dobre podania, które łatwo zamienił na gole. Dublet pomógł mu poprawić strzelecką średnią w rozgrywkach. W zaokrągleniu do dwóch cyfr po przecinku poprawił się z poziomu 0,78 na 0,79. To pozwoliło doskoczyć do Lionela Messiego na szczycie zestawienia. Podium zamykają - także ex aequo - Cristiano Ronaldo i Ruud van Nistelrooy.