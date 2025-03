FC Barcelona do gry w rozgrywkach hiszpańskiej La Liga wraca wcześniej, niż pozostałe hiszpańskie zespoły. Taki obrót wydarzeń wynika z faktu, że "Duma Katalonii" kilka tygodni temu zmuszona była przełożyć spotkanie z Osasuną . Taki przebieg zdarzeń wynikał z faktu, że w dniu, gdy pierwotnie miało zostać rozegrane tamto spotkanie, zmarł lekarz wicemistrzów Hiszpanii . Nie było więc innej możliwości, jak natychmiastowe przełożenie zaplanowanego meczu.

Problemem był dobór nowej daty w taki sposób, aby odpowiadała ona wszystkim zainteresowanym, a więc Barcelonie i Osasunie. Z racji na fakt, że "Blaugrana" wciąż liczy się w walce o trofea na wszystkich możliwych frontach, trudno było znaleźć wolny termin. Ostatecznie wybór Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej padł na 27 marca. Taka data nie przypadła do gustu w szczególności działaczom wicemistrzów Hiszpanii. Jasne było bowiem, że Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z Ronalda Araujo i Raphinhi.

Znamy skład na mecz FC Barcelona - Osasuna

Niemiec potwierdził to na konferencji prasowej. Niewiadomą pozostawało także to, czy w tym starciu zagra Robert Lewandowski. To w związku z małymi problemami, które dotknęły Polaka podczas zgrupowania reprezentacji Polski. W drugim meczu naszej kadry "Lewy" zagrał przez ledwie pół godziny. Jego obecność w składzie pozostawała więc znakiem zapytania. Takiego nie było oczywiście przy Wojciechu Szczęsnym, który mógł przez te kilkanaście dni wypocząć. Hansi Flick już ogłosił swoją decyzję.