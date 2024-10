Trener Hansi Flick przejął stery w FC Barcelona latem, zastępując Xaviego Hernandeza. I odmienił niemal wszystko. Już na początku swojej pracy niemiecki szkoleniowiec musi mierzyć się ze sporymi problemami. Lista piłkarzy, którzy nie są dla niego dostępni z powodu urazów, jest pokaźna. Podobnie jak liczba bramek strzelana przez jego ekipę. 59-latek w przeciwieństwie do poprzednika nie narzeka. Zamiast tego zakasał rękawy i wziął się do roboty.

Efekt? Siedem wygranych w ośmiu siedmiu meczach na własnym podwórku i fotel lidera rozgrywek La Liga. A to wszystko okraszone niebywałą wręcz skutecznością. FC Barcelona strzeliła jak dotąd w lidze 25 goli. Dla porównania zajmujące w tym zestawieniu ekipy Realu Madryt oraz Villarrealu mają na koncie po 17 trafień. Tak duża różnica to przede wszystkim zasługa genialnej formy Roberta Lewandowskiego, ale i tego, co na boisku wyczyniają jego partnerzy z linii ataku - Raphinha oraz Lamine Yamal. Także w Lidze Mistrzów wspomniana trójka radzi sobie niczego sobie.