Brazylijczycy rozgromieni. Wreszcie jest komunikat, znamy dalsze losy trenera

"Canarinhos" w ostatnich latach zdecydowanie nie mają szczęścia do selekcjonerów . Od lutego 2023 do teraz Brazylijczyków prowadziło aż trzech trenerów. I za chwilę będzie czwarty, ponieważ działacze zdecydowali o zwolnieniu Dorivala Juniora. Kadra pod batutą 62-latka nie osiągała dobrych wyników. W szesnastu rozegranych spotkaniach straciła punkty aż dziewięć razy. Czarę goryczy przelała niedawna porażka z Argentyną.

Ekipa z Kraju Kawy w starciu z mistrzami świata nie miała kompletnie nic do powiedzenia. Triumfatorzy mundialu w Katarze wygrali aż 4:1 i pokazali Brazylijczykom miejsce w szeregu. Jeżeli o miejscu mowa, to "Canarinhos" w mundialowych eliminacjach plasują się tuż za podium, co na pewno było również przyczyną rozstania z selekcjonerem. Piłkarzy grających zazwyczaj w żółtych koszulkach wyprzedzają Urugwajczycy oraz Ekwadorczycy.