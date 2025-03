Polak przebił legendę

Mamy Polaka w Barcelonie - to brzmiało fantastycznie. Gdy Robert Lewandowski zostawał królem strzelców La Liga i zdobywał mistrzostwo Hiszpanii, mogliśmy pękać z dumy. Ale on się nie zatrzymał. W czwartkowy wieczór, wchodząc z Osasuną na boisko z ławki, nie tylko odskoczył Kylianowi Mbappe i 23. ligowym golem umocnił się na czele klasyfikacji strzelców, ale też przebił legendę.

Robert Lewandowski strzela w FC Barcelona jak na zawołanie



"Lewy" ma 36 lat, a wciąż strzela jak na zawołanie - i to na najwyższym poziomie. W swoim dorobku ma już 43 bramki i asysty w 40 meczach tego sezonu, choć przecież dopiero wkraczamy w decydującą jego fazę.



Jakby tego było mało, fenomenalnie idzie kolejnemu z naszych "Biało-Czerwonych" w stolicy Katalonii, temu po przeciwnej stronie boiska.



Kibice dziwili się, dlaczego Inaki Pena ląduje na ławce, skoro niczego wielkiego nie zawalił, a jego konkurent dopiero wraca do siebie z emerytury. Hansi Flick jednak wiedział doskonale, co robi.



Wojciech Szczęsny po wskoczeniu między słupki bramki bordowo-granatowych nie był w najlepszej formie. Przytrafiały mu się błędy. Na jego i Barcelony szczęście, nie skutkowały nigdy porażką. "Tek" zawsze imponował spokojem (w czwartek brawurowo zabawił się z napastnikami z Pampeluny), ale teraz zachwyca jakością. I wciąż jest niepokonany.



Liczby przemawiają za nim, jak za Lewandowskim. Szczęsny zagrał dotąd 17 meczów, z których Barcelona wygrała 15, a on 9 razy zachował czyste konto.



Polacy w "Dumie Katalonii" nie tylko grają, ale robią to w sposób godny podziwu. Szacunek, jak stąd do Barcelony!