Stanowcze "nie" Pawła Wąska. Kamil Stoch pochwalił lidera kadry

Nigdy nie będzie u mnie tak, że nie będzie tego strachu w Planicy. On nie występuje tylko u mnie. Rozmawiałem z wieloma zawodnikami i oni mają tak samo. To jest normalne. Raczej nienormalne byłoby to wtedy, gdyby nikt tam się nie bał. Po prostu powiedziałem o tym głośno i przez to każdy teraz o to wypytuje. Nie przeszkadza mi to jednak w dobrym skakaniu w Planicy. Gdyby strach mnie paraliżował, to na pewno nie byłbym tak wysoko. Najważniejsze, że potrafię sobie z tym poradzić.