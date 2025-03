Porażka 1:6, 0:6 ze Świątek, a teraz taka decyzja. Rosyjska gwiazda zmienia obywatelstwo

"Z przyjemnością informuję Was, że mój wniosek o stały pobyt został zaakceptowany przez australijski rząd. Australia to miejsce, które kocham. Jest niesamowicie gościnne i czuję się w nim całkowicie jak w domu. Uwielbiam przebywać w Melbourne i nie mogę się doczekać, aby tam zamieszkać. W związku z tym z dumą ogłaszam, że od tego momentu będę reprezentować moją nową ojczyznę, Australię " - napisała Kasatkina w swoim oświadczeniu na Instagramie.

Daria Kasatkina zdecydowała się na odważny krok. Od lat potępiała działania Rosji na terytorium Ukrainy

27-latka nie kryła swoich poglądów po eskalacji wojny w Ukrainie, za co była chwalona w tenisowym środowisku. Nie bała się krytykować rosyjskich działań. "Potępienie wojny było dla mnie dużym ryzykiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że moi rodzice wciąż tam są. Nie mogłam jednak milczeć i uważać, że wszystko jest w porządku - zdradziła w 2023 roku w rozmowie z "The Sunday Times".