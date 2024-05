Koniec sezonu, a tu taka wieść o Lewandowskim. Stało się, nie ma wątpliwości

FC Barcelona zakończyła już - trzeba to przyznać wprost - niezbyt udany jak na drużynę z tak wielkimi ambicjami sezon, podczas którego nie sięgnęła po ani jedno trofeum. Robert Lewandowski przy tym nie był w stanie obronić tytułu króla strzelców w Primera Division, choć walczył o to praktycznie do samego finiszu rozgrywek. Jednocześnie Polak jest już pewny innego wyjątkowego osiągnięcia związanego ze zdobytymi przez siebie golami...