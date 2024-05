Trzęsienie ziemi w Barcelonie. Jest oficjalny komunikat ws. Xaviego

To koniec kariery Xaviego w FC Barcelona

Co dalej? Chyba już wszystko jasne

W kontekście następcy Xaviego swego czasu wymieniono tyle nazwisk, że trudno było się w tym nie pogubić. W ostatnich dniach wydało się już jednak jasne, że klub ma zaledwie dwóch realnych kandydatów. Pierwszy to obecny szkoleniowiec rezerw, Rafa Marquez, a drugi to Hansi Flick. Za Niemcem optowali kibice i eksperci, a on sam stawiał ponoć tylko na "Blaugranę", pomimo zainteresowania ze strony Bayernu Monachium i zespołów z Premier League. Na ten moment wydaje się pewne, że to właśnie były selekcjoner "Die Mannschaft" stanie przed wyzwaniem przywrócenia Barcelony na europejski szczyt.