Xavi na odchodne wysłał Niemcowi poważne ostrzeżenie. "Będzie cierpiał"

" Starałem się kontrolować emocje, ale to trudne, gdy się wie, że nie będzie się dalej kontynuować pracy . Myślę jednak, że rozegraliśmy dobry mecz. Miałem nadzieję kontynuować ten projekt, ale to nie było możliwe, ze względu na inne decyzje. Szkoda, że nie udało mi się wypełnić kontaktu" - przyznał Xavi w rozmowie z DAZN. Jego umowa opiewała na jeszcze jeden sezon.

FC Barcelona. Xavo mówi o tym, że nie doceniono jego pracy

"Nowy trener będzie cierpiał. Musi być cierpliwy, a jedyne, co go uratuje, to zwycięstwo. Wiele razy oglądałem to przez szkło powiększające" - mówił szkoleniowiec żegnający się z klubem.