Na takie pożegnanie liczył Xavi, Lewandowski z pięknym golem

Piękny gol Lewandowskiego i świetny Pedri

Początek pierwszej połowy wskazywał na to, że piłkarze FC Barcelony zamierzają pożegnać swojego szkoleniowca ze wszystkimi honorami. Jego podopieczni wysoko naciskali na rywala, szukając szans do otwierających podań. Przez długi czas gracze Sevilli skupiali się na bieganiu za piłką. Naciski gości przyniosły skutki jeszcze przed upływem kwadransa. W polu karnym odnalazł się Joao Cancelo, który posłał precyzyjne dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski pięknie się złożył i ekwilibrystycznym strzałem wyprowadził swój zespół na prowadzenie.