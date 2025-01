Gorąco w FC Barcelona, gigant stawia warunek. Decydujące chwile. Co na to Lewandowski?

Jak informuje kataloński "Sport" ewentualne przenosiny Marcusa Rashforda do FC Barcelona to temat, który staje się gorący. Manchester United ma coraz intensywniej negocjować z przedstawicielami "Dumy Katalonii", lecz stawia przy tym jeden ostry warunek. Przed nami decydujące chwile, które zadecydują o tym, czy ostatecznie dojdzie do tej transakcji.