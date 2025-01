Gwiazdor na wylocie, poświęci się dla Barcelony. Lewandowski i spółka czekają na decyzję

Rashford zaczął grać coraz mniej, aż w końcu został całkowicie odsunięty od składu. "Prędzej dałbym szansę Vitalowi niż zawodnikowi, który nie daje z siebie maksimum każdego dnia" - stwierdził ostatnio Amorim, cytowany przez m.in. BBC Sport, w kontekście kolejnej absencji gracza. Jorge Vital to 63-letni trener bramkarzy MU.

Wydaje się więc, że piłkarz jest już obecnie na wylocie z ekipy z Old Trafford i "grozi mu" co najmniej półroczne wypożyczenie. W tym kontekście najczęściej wspomina się tu o potencjalnych przenosinach do FC Barcelona, dla których reprezentant Anglii jest skłonny poświęcić naprawdę wiele.