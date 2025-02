To jednak wcale nie koniec - "Duma Katalonii" następne ruchy na tym polu chce wykonać już naprawdę niebawem. Jeśli mowa o dwóch graczach - Inigo Martinezie oraz Robercie Lewandowskim , to wszystko jest dopięte niemal na ostatni guzik. Niemal.

Lewandowski i Martinez blisko kluczowego kroku. Barcelona musi jednak... pożegnać Vitora Roque

Jak informuje Lluis Miguelsanz z "Diario Sport" Barcelona chciałaby ogłosić prolongaty kontraktów z Martinezem i "Lewym" jeszcze w marcu , natomiast by sfinalizować sprawę konieczne jest... pożegnanie Vitora Roque , który jest już o krok od przenosin do Palmeiras .

Co jedno ma wspólnego z drugim? Problem dotyczy - a jakże - finansów, bowiem w umowach Hiszpana i Polaka trzeba będzie uwzględnić zagadnienia limitu płacowego, a ten się nieco rozluźni po tym, jak "Tigrinho" powróci do swej brazylijskiej ojczyzny.

To wszystko jest o tyle znamienne, że Roque był typowany na następcę Lewandowskiego w "Blaugranie", ale po przybyciu do FCB bardzo prędko został odsunięty na dalszy plan, aż trafił na wypożyczenie do Realu Betis. "Los Verdiblancos" jednak najwyraźniej również nie wiążą z nim przesadnych nadziei.