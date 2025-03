Robert Lewandowski zmierza po drugi w karierze tytuł króla strzelców La Liga . Prowadzi w aktualnej klasyfikacji z 20 bramkami na koncie i trzema trafieniami przewagi nad Kylianem Mbappe . Ma jednak pełną świadomość, że to nie liczba zdobytych przez niego goli decydować będzie o miejscu, jakie zajmie w najbliższym plebiscycie magazynu "France Football".

Lewandowski wciąż czeka na Złota Piłkę. Ma już za sobą dwa gigantyczne rozczarowania

"Jeśli gole Lewandowskiego przełożą się na kolejne tytuły, poza zdobytym już Superpucharem Hiszpanii, z pewnością Polak będzie miał duże szanse na zdobycie trofeum, którego odmówiono mu w 2020 roku. Ale żeby to zrobić, będzie musiał znów wzmóc wysiłki, bo w ostatnich tygodniach jego skuteczność ofensywna nieco spadła" - czytamy w "Marce", która przygotowała ranking 10 głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki .

Polski napastnik w opublikowanym zestawieniu zajmuje dopiero szóste miejsce . Wyprzedza go aż trzech innych zawodników hiszpańskiej ekstraklasy. To Jude Bellingham i Mbappe z Realu Madryt oraz klubowy partner Raphinha . Wyżej sklasyfikowano również byłego gracza Barcelony - Ousmane'a Dembele , obecnie broniącego barw PSG .

"Bez wątpienia na dzisiaj wielki faworyt. Ma za sobą znakomitą część sezonu i jest na dobrej drodze do potwierdzenia tego faktu tytułem przynajmniej w Premier League. Brał udział przy 52 bramkach swojej drużyny we wszystkich rozgrywkach, strzelił 30 goli i zaliczył 22 asysty. Wszystko to w 39 grach. Całkowite szaleństwo" - czytamy w uzasadnieniu.