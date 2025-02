Barcelona pozbyła się napastnika, co za wieści dla Lewandowskiego. To oficjalnie

Walkę o gracza wygrała ostatecznie FC Barcelona , która oficjalnie zakontraktowała go w styczniu 2024 roku. "Tigrinho" - jak mawia się o Roque - od razu zaczął być przymierzany do roli następcy Roberta Lewandowskiego w szeregach "Blaugrany". Potem jednak nastąpił specyficzny zwrot akcji.

Vitor Roque: Od "następcy Lewandowskiego" do niechcianego gracza

Doszło do niego koniec końców w ostatni dzień lutego, w zasadzie na kilka godzin przed zamknięciem okienka transferowego w ojczyźnie Vitora Roque. 20-latek został sprzedany do Palmeiras i choć w komunikacie wicemistrzów Hiszpanii w tej sprawie nie padły konkretne kwoty, to Fabrizio Romano wskazuje, że FC Barcelona otrzymała za niego 25,5 mln euro plus ok. pięciu mln euro zmiennych.