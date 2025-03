Gregor Schlierenzauer alarmuje ws. Polaków. Zwraca uwagę na jedno

Gregor Schlierenzauer zaniepokojony przyszłością polskich skoków. Mówi o jednym

"To jest oczywiście wielka, wielka sprawa. Taki punkt, w którym polskie skoki narciarskie muszą być lepsze w następnych latach. Kilka lat temu mieliśmy podobny problem w Austrii, ale mieliśmy jednego Stefana Krafta, który już wygrał w Pucharze Świata. Więc nie było to takie trudne do podpatrzenia. Ale nie zawsze jest to łatwe, kiedy masz długi okres skoczków narciarskich, którzy wygrywają w Pucharze Świata. I czasami zapominasz wrócić do dzieci, zobaczyć, że one też mogą. Widać to również w Finlandii. Całkowicie to przegapili (zmianę pokoleniową - przyp. red.)" - przyznał 35-latek.